HABER

Kocaeli'de sosyal medyadan terör propagandası iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2019 19:55 | Son Güncelleme

Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin paylaşımlarında terör propagandası yaptıkları öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medya paylaşımlarında terör örgütü propagandası yaptıkları ileri sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medyadaki paylaşımlarında terör örgütü propagandası yaptıkları belirlenen 2 zanlı hakkında yakalama kararı çıkardı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonlarda şüpheliler F.Ö. ve S.B, gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

PARTNER Bunu sakın yapmayın! Makyajla uyursanız... Bunu sakın yapmayın! Makyajla uyursanız...
Ağır darbe! MSB son rakamı açıkladıAğır darbe! MSB son rakamı açıkladı
GÜNCELLEME - Hırsızlık zanlısından garip savunmaGÜNCELLEME - Hırsızlık zanlısından garip savunma
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Barış Pınarı Harekatı gözaltı PKK Propaganda terör

En Çok Okunan Haberler

Fransa da Suriye'den askerlerini çekmeye hazırlanıyor

Fransa da Suriye'den askerlerini çekmeye hazırlanıyor

YPG'nin IŞİD'lileri serbest bıraktığı hapishanenin görüntüler ortaya çıktı

YPG'nin IŞİD'lileri serbest bıraktığı hapishanenin görüntüler ortaya çıktı

Türkiye maçının iptali için Fransa'dan flaş talep!

Türkiye maçının iptali için Fransa'dan flaş talep!

Bakın kimin oğlu çıktı! Babasını tüm Türkiye tanıyor

Bakın kimin oğlu çıktı! Babasını tüm Türkiye tanıyor

Trump'tan Türkiye'ye ilişkin yeni açıklama

Trump'tan Türkiye'ye ilişkin yeni açıklama

Kremlin'den ‘Türkiye ile Rusya ordusu çatışma içine girer mi?’ yanıtı

Kremlin'den ‘Türkiye ile Rusya ordusu çatışma içine girer mi?’ yanıtı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bin polisle operasyon! Çok sayıda gözaltı...

Bin polisle operasyon! Çok sayıda gözaltı...

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Suriye Milli Ordusu, Rasulayn'a böyle girdi!

Suriye Milli Ordusu, Rasulayn'a böyle girdi!

Ege'de korkutan deprem!

Ege'de korkutan deprem!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TRT World Dijital İçerik Müdürü Özhan: Twitter'ın bize karşı gizli sansürü var

Twitter'dan büyük skandal! 'Kötü niyetli bir tutum var'

Milli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 560 oldu

Ağır darbe! MSB son rakamı açıkladı

Son dakika! Türkiye'den AB'ye yaptırım yanıtı

Türkiye'den AB'ye sert tepki

Genelkurmay Başkanı Güler, Rus mevkidaşı ile telefonda görüştü

Genelkurmay Başkanı Güler'den kritik görüşme

İstiklal Caddesi'nde öldürülen Halit'in cinayetinde iddianame tamamlandı

İstiklal Caddesi'nde öldürülen Halit'in cinayetinde iddianame tamamlandı

Yaralı teröristlerin oyununu halk bozdu!

Yaralı teröristlerin oyununu halk bozdu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.