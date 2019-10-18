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Kocaeli'de sosyal medyadan terör propagandası iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2019 11:52 | Son Güncelleme

Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin paylaşımlarında terör propagandası yaptıkları öne sürülen 3 kişi gözaltına alındı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medya paylaşımlarında terör örgütü propagandası yaptıkları ileri sürülen 3 şüpheli yakalandı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin sosyal medyadaki paylaşımlarında terör örgütü propagandası yaptıkları belirlenen E.F, Y.Y. ve Ö.S. hakkında yakalama kararı çıkardı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Gebze, Çayırova ve Körfez ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

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Kocaeli'de sosyal medyadan terör propagandası iddiası

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