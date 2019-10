Kocaeli'de STK'lardan harekata destek açıklaması

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de 50 sivil toplum kuruluşunun (STK) temsilcisi, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri Platformu Başkan Vekili Muhammet Hanefi Akbulut, İzmit ilçesi Memur-Sen hizmet binasında düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin güney kara sınırlarına mücavir bölgelerde yaşanan gelişmeler ve süregiden çatışma ortamının milli güvenlik açısından taşıdığı tehditlerin artarak devam ettiğini söyledi.

Barış Pınarı Harekatı'nın ülkenin milli güvenliğine yönelik ayrılıkçı hareketler, terör tehdidi ve her türlü güvenlik riskine karşı uluslararası hukuk çerçevesinde gerekli her türlü tedbiri almak amacıyla düzenlendiğini anlatan Akbulut, "Irak ve Suriye'deki terörist örgütlerden ülkemize yönelebilecek saldırıları bertaraf etmek ve kitlesel göç gibi diğer muhtemel risklere karşı halkımızın her türlü güvenliği için ulusal güvenliğimizin idame ettirilmesini sağlamak üzere düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'nı Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri olarak destekliyoruz ve gerekli her türlü destek ve yardımı yapmaya hazırız." diye konuştu.