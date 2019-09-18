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Kocaeli’de su kuyusunda aranan kadın Sakarya’da bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 18.09.2019 14:12 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde tarlaya gitmek için evden ayrıldıktan sonra 4 gündür kayıp olarak aranan kadın, Sakarya’da bulundu.

Kocaeli’de su kuyusunda aranan kadın Sakarya’da bulundu

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde tarlaya gitmek için evden ayrıldıktan sonra 4 gündür kayıp olarak aranan kadın, Sakarya’da bulundu. Polis merkezine giderek ifade veren kadın, kendi rızası ile ayrıldığı evine ve ailesine dönmek istemediğini söyledi.
Edinilen bilgilere göre, Kocaeli’nin Kandıra ilçesi Lokmanlı Mahallesi’nde yaşayan 60 yaşındaki Emine Ölmez, tarlaya gitmek için evinden ayrıldı. Ölmez, evden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Yakınlarının ihbarı üzerine jandarma, AFAD ve Akut ekipleri 4 gündür haber alınamayan kadın için dün arama çalışması başlattı. Ekipler bölgede bulunan kuyulardaki suları boşaltıp, kırsal alanda arama çalışmaları yaptı. Gece saatlerine kadar devam eden arama çalışmalarında Ölmez, bulunamadı. Hakkında çıkan haberlerin ardından Sakarya’da polis merkezine giderek ifade veren Ölmez’in kendi rızası ile evden ayrıldığını ve eve dönmek istemediğini söylediği öğrenildi.

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