Kocaeli'de suç örgütü operasyonu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde suç örgütüne yönelik operasyonda 5 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, "nitelikli yağma ve suç örgütü kurma" iddiasıyla haklarında soruşturma açılan bir gruba operasyon düzenledi.

Önceden belirlenen adreslere yapılan baskında, aralarında suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen M.Ö. ile oğlu B.Ö'nün de bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

