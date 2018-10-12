Kocaeli'de suç örgütü operasyonu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde suç örgütüne yönelik operasyonda 5 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, "nitelikli yağma ve suç örgütü kurma" iddiasıyla haklarında soruşturma açılan bir gruba operasyon düzenledi.
Önceden belirlenen adreslere yapılan baskında, aralarında suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen M.Ö. ile oğlu B.Ö'nün de bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
ABD'den son dakika FETÖ elebaşı Fetullah Gülen açıklaması
Canlı yayında sürpriz karar: Partisinden istifa etti
Devlet Bahçeli'den Brunson'ın tahliye kararının ardından flaş sözler
Dikkat: Meteoroloji uyardı! Kuvvetli olacak
Kan donduran itiraflar! Hastanede tecavüz edildi...
Brunson kararı sonrası Türkiye-ABD arasında ilk görüşme!
Rahip Brunson kararını dünya böyle gördü!
Cinsel ilişkiye zorlayan eski kocasını öldürmüştü! Flaş gelişme
Facebook 40 milyon kişinin hesabını kapattı
Poems sendromu sonu oluyordu! 29 kiloya kadar düştü, konuşamaz hale geldi ama...
Çinlilerin yeni oyuncağı ortaya çıktı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum