HABER

Kocaeli'de şüpheli ölüm

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2018 13:38 | Son Güncelleme

Anadolu Otoyolu'nun Körfez ilçesindeki dinlenme tesisinin yakınında bir kişi ölü bulundu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, Anadolu Otoyolu'ndaki dinlenme tesisinin yakınında bir kişinin cesedi bulundu.

Alınan bilgiye göre, dinlenme tesisi yakınında 30 yaşlarında bir erkeğin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler, kişinin öldüğünü tespit etti.

Üzerinden sahte olabileceği bildirilen Çekya vatandaşı 1980 yılı doğumlu Rumeys Kantae adına düzenlenmiş kimlik belgesi çıkan kişinin cesedi, otopsi yapılmak üzere Körfez Asri Mezarlık morguna kaldırıldı.

PARTNERKadir’in dönüşüKadir’in dönüşü
İstanbul'da yağmur etkili oluyorİstanbul'da yağmur etkili oluyor
İstanbul'da kara bulutlar ve yağmurİstanbul'da kara bulutlar ve yağmur
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ölü bulundu

En Çok Okunan Haberler

Demet Akalın ve Okan Kurt boşanıyor! Demet Akalın'ın ilk işi bakın ne oldu

Demet Akalın ve Okan Kurt boşanıyor! Demet Akalın'ın ilk işi bakın ne oldu

ABD Florence Kasırgası'na hazırlanıyor: 1 milyon kişi tahliye edilecek

ABD Florence Kasırgası'na hazırlanıyor: 1 milyon kişi tahliye edilecek

Nusret'te inanılmaz hesap! Sadece servis ücreti 40 bin TL

Nusret'te inanılmaz hesap! Sadece servis ücreti 40 bin TL

Enişte rezaleti! Baldızına yıllarca tecavüz etmiş

Enişte rezaleti! Baldızına yıllarca tecavüz etmiş

SGK'dan kanser hastasına malül aylığı

SGK'dan kanser hastasına malül aylığı

MEB'den karma eğitimle ilgili dikkat çeken değişiklik! O madde kaldırıldı

MEB'den karma eğitimle ilgili dikkat çeken değişiklik! O madde kaldırıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Batman'daki taciz ortalığı karıştırdı! Parktaki iğrençliği görenler linç etmek istedi

Batman'daki taciz ortalığı karıştırdı! Parktaki iğrençliği görenler linç etmek istedi

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak sözler: Kuşku duyuyorum

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak sözler: Kuşku duyuyorum

Bedelli askerlik için kaç kişi başvurdu? İşte son rakam

Bedelli askerlik için kaç kişi başvurdu? İşte son rakam

İstanbul'da yağmur etkili oluyor

İstanbul'da yağmur etkili oluyor

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir hakkında mahkemeden flaş karar

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir hakkında mahkemeden flaş karar

Sunucu Eda Küçük'e duruşma sırasında taciz! Karar açıklandı

Sunucu Eda Küçük'e duruşma sırasında taciz! Karar açıklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.