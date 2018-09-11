Kocaeli'de şüpheli ölüm

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, Anadolu Otoyolu'ndaki dinlenme tesisinin yakınında bir kişinin cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, dinlenme tesisi yakınında 30 yaşlarında bir erkeğin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen ekipler, kişinin öldüğünü tespit etti.
Üzerinden sahte olabileceği bildirilen Çekya vatandaşı 1980 yılı doğumlu Rumeys Kantae adına düzenlenmiş kimlik belgesi çıkan kişinin cesedi, otopsi yapılmak üzere Körfez Asri Mezarlık morguna kaldırıldı.
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