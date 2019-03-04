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Kocaeli'de şüpheli ölüm

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2019 00:23 | Son Güncelleme

İçki içtikten sonra fenalaşan yabancı uyruklu iki kişiden biri yaşamını yitirdi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde içki içtikten sonra rahatsızlanan yabancı uyruklu iki kişiden biri hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, orman işlerinde çalışmak için geldikleri Nüzhetiye Mahallesi'nde cami misafirhanesinde kalan Türkmen Sahyt Gurbanov (36) ile arkadaşı Özbek Ak Moljon Yusupol (43) içki içti.

İki arkadaştan gün boyu haber alamayan mahalleli, kontrol için gittikleri misafirhanede Gurbanov ve Yusupol'u hareketsiz buldu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yusupol'un yaşamını yitirdiğini tespit etti. Gurbanov ise yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

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1 yaralı 1ölü Özbek şüpheli ölüm Türkmen

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