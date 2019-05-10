Kocaeli'de şüpheli ölüm

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Derince ilçesinde 3 gündür haber alınamayan fabrika işçisi evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, karton fabrikasında işçi olduğu öğrenilen Kurtuluş İçöz'den (46), üç gündür haber alamayan arkadaşları polise haber verdi.

İçöz'ün Çınarlı Mahallesi Türkeli Sokak'taki evine giden polis, kapıyı kırarak içeri girdi. Banyoda hareketsiz halde bulunan İçöz'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Kurtuluş İçöz'ün cesedi, otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

