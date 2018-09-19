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Kocaeli'de Suriyeli ailenin evinde yangın: 2 ölü, 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2018 03:27 | Son Güncelleme

Derince ilçesinde Suriyeli bir ailenin kaldığı ahşap binada yaşları 3 ila 14 arasında değişen 5 kardeşin bulunduğu sırada yangın çıktı - Çocuklardan 3'ü mahalle sakinleri tarafından yaralı kurtarıldı ancak diğer 2 kardeş yaşamını yitirdi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Derince ilçesinde, Suriyeli bir ailenin kaldığı ahşap binada çıkan yangında evdeki 5 çocuktan 2'si hayatını kaybetti, 3'ü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Cevher Dudayev Caddesi'nde, kimlikleri henüz belirlenemeyen en küçüğü 3, en büyüğü 14 yaşında Suriyeli 5 kardeşin bulunduğu iki katlı ahşap binanın ikinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çocukların ebeveynlerinin evde olmadığı sırada başlayan yangını fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiye ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

- Çocuklardan 3'ünü vatandaşlar kurtardı

Eve giren vatandaşlar, vücutlarında yanıklar oluşan 3 çocuğu dışarı çıkardı ancak diğer 2 kardeşe ulaşamadı.

Sağlık görevlileri tarafından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı çocukların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Alevler, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Soğutma çalışmaları sürerken binaya giren ekipler, 2 kardeşin cesetlerine ulaştı.

Cesetler, otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Bu sırada eve gelen ailenin diğer fertlerinin sinir krizi geçirdiği görüldü.

Yangının çıkış nedeninin tespiti için çalışmalar sürüyor.

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