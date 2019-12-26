Kocaeli’de sürücüler boş otoparkları bu uygulama ile buluyor

Kocaeli’de cep telefonlarına yüklenebilen aplikasyon ile sürücülerin yakınlarında bulunan ücretsiz ve ücretli tüm otoparkları anında bulmasına olanak sağlanıyor. Aplikasyon sayesinde hızlı bir şekilde otopark yeri bulan vatandaşlar, otopark aramak zorunda kalmadıklarını söyledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların hızlı bir şekilde otopark bulabilmeleri amacı ile hazırladığı bir aplikasyonu hizmete sundu. “Kocaeli otopark” ismi ile ‘Android’ ve ‘IOS’ yazılımlı cep telefonlarında kullanılabilinen aplikasyonla, sürücüler harita üzerinden yakınında bulunan ücretsiz ve ücretli tüm otoparkları bulabiliyor. Vatandaşlar aplikasyondan seçerek gitmek istediği otoparka navigasyon aracılığıyla hızlı bir şekilde ulaşabiliyor. Ücretsiz bir şekilde ulaşılan aplikasyondan duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, hızlı bir şekilde otopark bulabildiklerini söyledi.

“Otopark bulamadığımızda yürümek zorunda kalıyoruz”

Otopark bulamadığı zamanlarda aracını kent merkezinin dışına park ettiğini ve bu sebepten dolayı yürümek zorunda kaldığını söyleyen Osman Fırıncı, aplikasyon sayesinde daha hızlı bir şekilde otopark bulabildiğini ifade ederek, “Uygulamadan ücretsiz otoparkları bulabiliyorsak çok iyi olur. Ücretsiz otoparklara araçlarımızı park ederek 1-2 saatliğine ayrılıp işlerimizi hallediyoruz. Genelde otopark bulmaya çalışıyorum. Otopark bulamadığım zaman uzaklarda bir yere park edip yürümek zorunda kalıyoruz. Şimdi daha iyi oldu. Bu otoparklar yapılması çok güzel oldu. Araçlarımızı park edip işimizi halledebiliyoruz” dedi.