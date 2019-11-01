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Kocaeli’de sürücülerin hatalarından oluşan kazalar kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2019 15:48 | Son Güncelleme

Kocaeli’deki trafik kazaları kent güvenlik kameralarına yansıdı.

Kocaeli’deki trafik kazaları kent güvenlik kameralarına yansıdı. Hatalı sollama yapan otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsünün metrelerce sürüklenme anı saniye saniye görüntülendi.
Kocaeli’de yaşanan trafik kazaları, ’Kent Güvenlik Kameraları’ tarafından saniye saniye kaydedildi. Aşırı hız ve trafik kurallarının ihlali sonucunda meydana gelen kazaların ilki TEM Otoyolu İzmit geçişinde meydana geldi. Ankara istikametinde seyir halinde olan otomobil, hatalı sollama yaparak aynı şeritte seyir halinde olan motosiklete çarptı. Metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Saniye saniye görüntülenen kazada otomobilin aynı şeritteki motosikleti solamaya çalıştığı görülüyor. Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil motosiklete çarpıyor. Çarpmanın etkisi ile savrulan motosikletten düşen sürücü, metrelerce sürükleniyor. Otomobil ise bariyerlere çarparak durabiliyor.
Yaşanan bir diğer kaza ise Kocaeli’nin Derince ilçesi İbn-i Sina Mahallesi Çavdar Caddesi’nde meydana geldi. Caddeden yolun karşısında bulunan Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne dönmek isteyen otomobile, karşı yönden hızla gelen otomobil çarptı. Aşırı hızın neden olduğu kaza anbean görüntülendi. Kent güvenlik kameraları tarafından kaydedilen bir kaza da İzmit ilçesi Ömer Türkçakal Bulvarı’nda yaşandı. Gölcük istikametinde seyir halinde olan bir otomobil, sadece itfaiye ve ambulansların kullanımına açık olan kavşakta ‘U’ dönüşü yapmak isteyen otomobile çarptı. Kameralara yansıyan kazada otomobilin yolun en sağ şeridinden kavşağa döndüğü görülüyor. Bu sırada hızla gelen otomobil, duramayarak dönüş yapmaya çalışan araca çarpıyor.

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