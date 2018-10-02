Kocaeli'de taciz iddiası

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, 16 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen market sahibi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Yeniyalı Mahallesi'nde lise öğrencisi R.M. (16) alışveriş yapmak için gittiği markette tacize uğradığını iddia ederek, şikayette bulundu.

Bunun üzerine soruşturma başlatan ve güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, market sahibi 69 yaşındaki A.K'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

