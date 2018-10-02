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Kocaeli'de taciz iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2018 15:43 | Son Güncelleme

Körfez ilçesinde markete gelen 16 yaşındaki lise öğrencisini taciz ettiği iddia edilen 69 yaşındaki şüpheli tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, 16 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen market sahibi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Yeniyalı Mahallesi'nde lise öğrencisi R.M. (16) alışveriş yapmak için gittiği markette tacize uğradığını iddia ederek, şikayette bulundu.

Bunun üzerine soruşturma başlatan ve güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, market sahibi 69 yaşındaki A.K'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Kocaeli Körfez taciz

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