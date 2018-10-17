Kocaeli'de tanker devrildi: 1 yaralı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde temizlik malzemeleri üreten bir fabrikada devrilen kimyasal madde yüklü tankerin sürücü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yeniköy mevkisindeki temizlik malzemeleri üreten bir fabrikada, Göksel E'nin kullandığı 34 DB 5116 plakalı tanker, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada hafif yaralanan sürücü, ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerine gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'ne ait kimyasal olaylara müdahale ekibi, "stynere monomer" maddesi yüklü olduğu belirtilen tankerden sızıntıyı önlemek için köpükle müdahale etti.

Bu arada, fabrika önüne gelen polis ekipleri de güvenlik önlemi aldı.

