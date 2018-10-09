Kocaeli'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Kocaeli Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmit'te tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen sosyal medya hesaplarını takibe aldı.
Yaklaşık 2 ay süren teknik takibin ardından söz konusu hesapları yöneten kişinin Ç.K. olduğunu tespit eden ekipler, düzenlenen operasyonla şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüpheli Ç.K'nın yanında bulunan bilgisayar çantasında, bilezik, küpe, yüzük ve mühür gibi 32 tarihi eser ele geçirildi.
Ç.K'nın jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
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