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  4. Kocaeli’de tartışma kanlı bitti: 1 yaralı

Kocaeli’de tartışma kanlı bitti: 1 yaralı

07.02.2021 18:36 | Son Güncelleme:
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Kocaeli’nin Darıca ilçesinde iki şahsın tartışması neticesinde bir kişi bıçaklanarak yaralandı.

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde iki şahsın tartışması neticesinde bir kişi bıçaklanarak yaralandı. Bıçaklayan şahıs olay yerinden kaçarken, yaralı şahıs ise tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.
Olay, Darıca ilçesi Sırasöğütler Mahallesi Sırasöğütler Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde yürüyen Yasin K. (33) isimli bir vatandaş ile ismi öğrenilemeyen bir şahıs arasında tartışma çıktı. İkili arasındaki tartışma kısa sürede yerini kavgaya bıraktı. Bunun üzerine kavgaya karışan şahıs, yanında taşıdığı bıçağını çıkararak Yasin K.’yi yaraladı. Daha sonra ise olay yerinden kaçtı. Yasin K.’nin yaralandığını gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olayın meydana geldiği adrese ulaşan sağlık ekipleri, kolundan yaralanan Yasin K.’ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra ambulansa alınan yaralı şahıs, tedavi edilmek üzere Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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