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Kocaeli’de tartıştığı kişinin silahla vurduğu şahıs ağır yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.11.2019 23:07 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde bir kişi, “Senin yüzünden cezaevine girdim” diyerek tartıştığı kişiyi silahla yaraladı.Olay, Gölcük ilçesi Çiftlik Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi’nde meydana geldi.

Kocaeli’de tartıştığı kişinin silahla vurduğu şahıs ağır yaralandı

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde bir kişi, “Senin yüzünden cezaevine girdim” diyerek tartıştığı kişiyi silahla yaraladı.
Olay, Gölcük ilçesi Çiftlik Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, caddede bulunan bir sitede yaşayan B.B. ile evine gelen M.E. isimli şahıs arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi sonrasında tabancasını çıkartan M.E. B.B.’ye defalarca ateş etti. Kurşunlardan ikisinin isabet ettiği B.B. kanlar içinde kalırken, M.E. olay yerinden otomobili ile kaçtı. Olayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan B.B. Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan B.B.’nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Olay yerine intikal eden polis ekipleri ise kayıplara karışan şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Öte yandan, bir süre önce cezaevinden çıktığı öğrenilen M.E.’nin B.B.’ye kendisi yüzünden cezaevine girdiğini söyleyerek para talep ettiği iddia edildi.

Kocaeli’de tartıştığı kişinin silahla vurduğu şahıs ağır yaralandı

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