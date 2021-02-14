Kocaeli’de terör operasyonu: 4 gözaltı

Kocaeli’de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen PKK/KCK operasyonunda, terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen 4 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 4 şüpheli, Kocaeli il Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen şafak operasyonu sonucu yakalandı. Yapılan operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü. Ayrıca ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve yasaklı yayın ele geçirildi.

