Kocaeli'de terör örgütü operasyonu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 3 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik Gebze, Darıca, Dilovası ve Çayırova ilçelerinde hakkında gözaltı kararı çıkartılan 5 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda E.A. ile sosyal medya üzerinden bu örgütün propagandasını yapan G.M. ve B.A. gözaltına alındı.

Diğer 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

