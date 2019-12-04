HABER

Kocaeli'de terör propagandası soruşturmasında 15 kişi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.12.2019 09:53 | Son Güncelleme

KOCAELİ’de, terör propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 23 kişiden 15’i tutuklandı, 8 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ’de, terör propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 23 kişiden 15’i tutuklandı, 8 kişi adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 26 Kasım günü PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve cezaevi faaliyetlerinin engellenmesi adına yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenledi. Aralarında HDP il ve ilçe başkanları ile parti ve belediye meclisi üyelerinin de bulunduğu 23 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında HDP Parti binaları ile evlerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ile dijital materyale el konuldu. Dün, 23 kişi adliyeye sevk edildi. Aralarında HDP İl Başkanı Leyla Aygün'ün de bulunduğu 15 kişi tutuklanırken, 8 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

PARTNER'Babam eski kafalı öyle şeyleri sevmez''Babam eski kafalı öyle şeyleri sevmez'
Gauguin’in tablosu 10,5 milyon dolara alıcı bulduGauguin’in tablosu 10,5 milyon dolara alıcı buldu
Dünyaca ünlü isimlerin heykelleri Antalya'daDünyaca ünlü isimlerin heykelleri Antalya'da
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Evinin önünde bıçaklandı! Acı haber geldi

Evinin önünde bıçaklandı! Acı haber geldi

Tek seferde imzalanan en büyük donanma anlaşması!

Tek seferde imzalanan en büyük donanma anlaşması!

DİSK asgari ücret talebini açıkladı

DİSK asgari ücret talebini açıkladı

Anadol marka aracına 40 yıldır gözü gibi bakıyor

Anadol marka aracına 40 yıldır gözü gibi bakıyor

Liderler Buckingham Sarayı’nda! Trudeau yine aynı şeyi yaptı!

Liderler Buckingham Sarayı’nda! Trudeau yine aynı şeyi yaptı!

Kar yağışı Balkanlardan giriş yaptı! Uyarılara dikkat

Kar yağışı Balkanlardan giriş yaptı! Uyarılara dikkat

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Rüzgarda çadırın ipini bırakmayan pazarcı metrelerce yükseldi

Rüzgarda çadırın ipini bırakmayan pazarcı metrelerce yükseldi

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Demirtaş’ın sağlık durumu ile ilgili hastaneden açıklama geldi!

Demirtaş’ın sağlık durumu ile ilgili hastaneden açıklama geldi!

Kayıp dağcılar için Bakanlık'tan açıklama!

Kayıp dağcılar için Bakanlık'tan açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Lüks otomobil sürücüsü feci şekilde can verdi

Lüks otomobil sürücüsü feci şekilde can verdi

Son dakika! Son 1 ayda 131 terörist etkisiz hale getirildi

Ağır darbe! 131 terörist öldürüldü

Kartal'daki faciada kızını kaybeden anne konuştu: Kızıma mezar olan yerde oturmak istemiyorum

301 gün sonra aynı yerde: Kızıma mezar olan yerde...

Camide akıllara durgunluk veren olay! Önce namaz kıldı, sonra imamın cep telefonunu çaldı

Camide akıllara durgunluk veren olay! Önce namaz kıldı, sonra...

Adana'da akılalmaz olay! Kahvaltıyı beğenmeyince annesini rehin aldı

Akılalmaz olay! Kahvaltıyı beğenmeyince annesini rehin aldı

Kütahya'da feci kaza! 2 ölü, 3 yaralı

Feci kaza! 2 ölü, 3 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.