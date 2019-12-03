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Kocaeli'de teslim olmayı reddeden silahlı zanlıyı polis ikna etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.12.2019 20:05 | Son Güncelleme

Kocaeli'de teslim olmayı reddeden silahlı zanlıyı polis ikna etti

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, yakalanacağını anlayınca eline silah alarak teslim olmayı reddeden zanlı, polisin iknası sonucu gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan aranan ve hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.E'nin Barış Mahallesi'nde bulunduğunu tespit etti.

Evi kuşatarak güvenlik tedbirleri alan polis ekipleri, zanlıya "teslim ol" çağrısı yaptı.

Kapıyı açmayan ve elindeki silahı başına dayayarak pencere önüne gelen E.E, yaklaşık bir saat kadar direndi.

Özel Harekat ekibinin de sevk edildiği olayda şüpheli, müdahaleye gerek kalmadan polisler tarafından ikna edilerek silahıyla teslim oldu.

Gözaltına alınan ve 17 ayrı suçtan kaydı bulunduğu öğrenilen zanlının işlemleri sürüyor.

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