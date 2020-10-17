HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kocaeli’de ticari taksi ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kocaeli’de ticari taksi ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2020 10:53 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde kavşakta otomobil ile ticari taksinin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.Kaza, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Körfez Mahallesi Salim Dervişoğlu Caddesi ile Yosun Sokak kesişiminde bulunan kavşakta meydana geldi.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde kavşakta otomobil ile ticari taksinin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Körfez Mahallesi Salim Dervişoğlu Caddesi ile Yosun Sokak kesişiminde bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İsmet D. idaresindeki 41 AAZ 264 plakalı Toyota marka otomobil ile Ali D. yönetimindeki 41 T 021 plakalı ticari taksi kavşakta çarpıştı. Kazada taksi sürücüsü Ali D., otomobil sürücüsü İsmet D. ve otomobilde bulunan Yılmaz A. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılar ambulanslarda yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olay yerine intikal eden polis ekipleri tarafından yapılan çalışmanın ardından araçlar çekiciler yardımı ile yoldan kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yakınları ihbar etti! Koronavirüs hastası bakın nerede yakalandı Yakınları ihbar etti! Koronavirüs hastası bakın nerede yakalandı
1 yaşındaki bebeğin safra kesesinden 5 taş çıkarıldı1 yaşındaki bebeğin safra kesesinden 5 taş çıkarıldı
Covid-19 tedavisinde 'aşk hormonu'nun önemiCovid-19 tedavisinde 'aşk hormonu'nun önemi
1/
En Çok Okunan Haberler
Ünlü oyuncudan Kırmızı Oda'ya böyle veda etti: Aşkla gidiyor...
Ünlü oyuncudan Kırmızı Oda'ya böyle veda etti: Aşkla gidiyor...
Pentagon'dan S-400 açıklaması
Pentagon'dan S-400 açıklaması
1 yıldır aranıyordu! Ormanlık alanda böyle yakalandı
1 yıldır aranıyordu! Ormanlık alanda böyle yakalandı
Ermenistan'dan Azerbaycan'a füze saldırısı!
Ermenistan'dan Azerbaycan'a füze saldırısı!
İdo Tatlıses'in mutlu günü! Sosyal medyadan duyurdu
İdo Tatlıses'in mutlu günü! Sosyal medyadan duyurdu
CNN Türk muhabiri gözyaşlarını tutamadı: Cansız bedenine dokundum
CNN Türk muhabiri gözyaşlarını tutamadı: Cansız bedenine dokundum
İlginizi Çekebilir
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Cep telefon hattı aldı, başına gelmeyen kalmadı! Gerçeği öğrenince hayatının şokunu yaşadı
Cep telefon hattı aldı, başına gelmeyen kalmadı! Gerçeği öğrenince hayatının şokunu yaşadı
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Rize'de bir garip olay! Seyyar satıcı hayatının şokunu yaşadı
Rize'de bir garip olay! Seyyar satıcı hayatının şokunu yaşadı
Görme kaybı şikayetiyle hastaneye başvurdu! Burun deliğinden böyle çıkardılar
Görme kaybı şikayetiyle hastaneye başvurdu! Burun deliğinden böyle çıkardılar
Hamallık yaparak ev ve arsalar aldı! En büyük darbe oğullarından geldi
Hamallık yaparak ev ve arsalar aldı! En büyük darbe oğullarından geldi
Diğer Haberler
Yargıtay'dan emsal niteliğinde kilit değiştirme kararı
Yargıtay'dan emsal niteliğinde kilit değiştirme kararı
Bilim Kurulu Üyesi Gündüz'den kış ayları için 'büyük pik' uyarısı
Bilim Kurulu üyesinden kış ayları için 'büyük pik' uyarısı
Rahmi Koç'un koronavirüs testi pozitif çıktı
Rahmi Koç'un koronavirüs testi pozitif çıktı
Mavi Vatan / Filyos Limanı nerede? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni rezervi açıkladığı Filyos Limanı hangi şehirde?
Yeni rezervin bulunduğu Filyos Limanı nerede?
1 yaşındaki bebeğin safra kesesinden 5 taş çıkarıldı
1 yaşındaki bebeğin safra kesesinden 5 taş çıkarıldı
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde intihar girişimi trafiği kilitledi
FSM'de intihar girişimi! Saatlerce sürdü
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.