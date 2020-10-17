Kocaeli’de ticari taksi ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde kavşakta otomobil ile ticari taksinin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Körfez Mahallesi Salim Dervişoğlu Caddesi ile Yosun Sokak kesişiminde bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İsmet D. idaresindeki 41 AAZ 264 plakalı Toyota marka otomobil ile Ali D. yönetimindeki 41 T 021 plakalı ticari taksi kavşakta çarpıştı. Kazada taksi sürücüsü Ali D., otomobil sürücüsü İsmet D. ve otomobilde bulunan Yılmaz A. yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılar ambulanslarda yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olay yerine intikal eden polis ekipleri tarafından yapılan çalışmanın ardından araçlar çekiciler yardımı ile yoldan kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

