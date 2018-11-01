Kocaeli'de tır yangını

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde karton yüklü tırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu'nun Ankara istikameti Körfez gişeler mevkisinde, 81 EB 649 plakalı karton yüklü tırın dorsesinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden tır sürücüsü Ramazan Sabır, aracı emniyet şeridine çekerek durumu itfaiyeye bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürürken, tırın dorsesinde hasar meydana geldi.
Yangın nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, kontrollü olarak ulaşıma açıldı.
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