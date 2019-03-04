HABER

Kocaeli'de "tırnakçılık" yöntemiyle hırsızlık

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2019 11:47 | Son Güncelleme

Restoran ve marketlerden "tırnakçılık" yöntemiyle hırsızlık yaptığı öne sürülen iki şüpheli yakalandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de restoran ve marketlerden "tırnakçılık" yöntemiyle hırsızlık yaptığı öne sürülen iki şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, İzmit, Başiskele, Körfez ve Gebze ilçelerinde restoran ve marketlerden hırsızlığı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

İş yerlerinin güvenlik kameraları ile MOBESE kayıtlarını inceleyen polis, 2 şüphelinin 2-25 Şubat tarihlerinde 5 restoran ve markette para üstü alırken kafa karışıklığı yaparak el çabukluğuyla yaklaşık bin 200 lira çaldığını belirledi.

Şüphelilerin eşkalini ve kullandıkları otomobili tespit eden polis, teknik ve fiziki takip başlattı.

Ekipler, düzenledikleri operasyonda otomobili Yahyakaptan Mahallesi'nde durdurarak K.Y. (25) ile E.Ö'yü (57) gözaltına aldı.

Benzer suçlardan çok sayıda kaydı olduğu belirlenen şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

Gören şaşıp kaldı! Isınması için içeri aldılar, bakın o ne yaptı!Gören şaşıp kaldı! Isınması için içeri aldılar, bakın o ne yaptı!
Foça'da berberden emeklilere indirimFoça'da berberden emeklilere indirim
Kadın muhtar adaylarına etkili iletişim eğitimiKadın muhtar adaylarına etkili iletişim eğitimi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
tırnakçılık Yankesicilik ve Dolandırıcılık

En Çok Okunan Haberler

Yerel seçim öncesi son anket sonuçları açıklandı! İşte oranlar..

Yerel seçim öncesi son anket sonuçları açıklandı! İşte oranlar..

ABD skandal kararı resmen açıkladı! Bugün birleşiyor!

ABD skandal kararı resmen açıkladı! Bugün birleşiyor!

Rıdvan Dilmen'den müthiş şampiyonluk iddiası!

Rıdvan Dilmen'den müthiş şampiyonluk iddiası!

'Ey Fatih Terim! İki tane yarma aldın...'

'Ey Fatih Terim! İki tane yarma aldın...'

Son dakika! ABD'de hortum felaketi: En az 22 ölü

Son dakika! ABD'de hortum felaketi: En az 22 ölü

Herkesin gözü ondaydı! Kararını canlı yayında açıkladı

Herkesin gözü ondaydı! Kararını canlı yayında açıkladı

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Beyoğlu'nda facia! Ölü sayısı yükseldi

Beyoğlu'nda facia! Ölü sayısı yükseldi

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Polis memuruna kurşun yağdırdılar!

Polis memuruna kurşun yağdırdılar!

'6,5 yıl muhalefette çalıştım, Erdoğan'dan para aldım'

'6,5 yıl muhalefette çalıştım, Erdoğan'dan para aldım'

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yaz için tonlarca kar depoladılar!

Yaz için tonlarca kar depoladılar!

Antartika'daki Türk ekibinden yabancı üslere ziyaret

Antartika'daki Türk ekibinden yabancı üslere ziyaret

İstanbul'da metro seferlerinde aksama!

İstanbul'da metro seferlerinde aksama!

Son dakika: 93 terörist etkisiz hale getirildi

Onlarca terörist öldürüldü!

Bu köpekler otomobil fiyatına satılıyor!

Bu köpekler otomobil fiyatına satılıyor!

Son dakika: Çok sayıda şüpheli hakkında yakalama kararı

Son dakika: Çok sayıda şüpheli hakkında yakalama kararı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.