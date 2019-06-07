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Kocaeli'de 'toz' alarmı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.06.2019 18:15 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, Sunay Aydın'ın mutfakta bulduğu tozun elini yaktığı ihbarıyla AFAD ekipleri harekete geçti.

Kocaeli'de 'toz' alarmı

BAŞİSKELE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, Sunay Aydın'ın mutfakta bulduğu tozun elini yaktığı ihbarıyla AFAD ekipleri harekete geçti. Yapılan ilk incelemede, kız kaçıran olduğu tahmin edilen toz, araştırılmak üzere TÜBİTAK'a gönderildi.
Başiskele'de yaşayan Sunay Aydın, iddiaya göre, mutfakta bulduğu kağıdı açınca içindeki toz elini yaktı. Haber verilmesiyle eve gelen AFAD ekibi, incelemelerde bulundu. Aydın'ın eşinin, masanın üzerinde duran paketin yanındaki fitili yaktığı maddenin kız kaçıran ya da torpil tozu olduğu sanıldı. Toz, incelenmesi için TÜBİTAK'a gönderildi. AFAD İl Müdürü Selim Tekoğul, korkulacak bir durum olmadığını, tozun tehlikesinin bulunmadığını söyledi.

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Kocaeli'de 'toz' alarmıKocaeli'de 'toz' alarmıKocaeli'de 'toz' alarmıKocaeli'de 'toz' alarmı

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