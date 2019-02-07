KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle yapılan "Trabzon Tanıtım Günleri", Kocaeli Uluslararası Fuar Merkezi’nde başladı.

Bu yıl ikincisi gerçekleştirilen etkinliğin açılış töreninde konuşan Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Türkiye’nin önemli şehirlerinden biri olan Kocaeli'nin özeliklerinden bahsetti.

Ekonomi açısından bakıldığında ülkenin 3. büyük şehri olduğunu anlatan Aksoy, "Birçok bölgeden olduğu gibi Trabzon’dan da insanlarımız bizimle yaşıyor. Trabzon nüfusuna kayıtlı olup da başka şehirde yaşayanlara bakıldığında, Kocaeli, İstanbul’dan sonra ikinci sırada. Ben de Köprübaşı’nda doğdum. İlk, ortaokulu ve liseyi orada tamamladım. Bugün bu etkinliğin gerçekleştirmesi çok önemli. Trabzonlu olup da memleketini görmeyen gençlerimiz var. Onların kendi kültürlerini öğrenmesi için bu etkinlik çok önemli." diye konuştu.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon’un kültürü, medeniyeti ve doğal güzelliklerinin Kocaeli’de yaşanacağını vurgulayarak, "Bize her yer Trabzon' diyen bütün vatandaşlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu fırsatı sunan Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Valiliğine de teşekkür ediyorum. Kocaeli’de yaşayan Trabzonlu hemşehrilerimiz, bu etkinlikle memleketlerini bir nebze de olsa görme fırsatı bulacak." şeklinde konuştu.