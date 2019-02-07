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Kocaeli'de, Trabzon tanıtım günleri başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2019 18:33 | Son Güncelleme

KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 'Anadolu Kocaeli'de' Projesi kapsamında 2'nci Trabzon Tanıtım Günleri bugün başladı.

Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen 'Anadolu Kocaeli'de' Projesi kapsamında 2'nci Trabzon Tanıtım Günleri bugün başladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İnterteks Fuar Alanı'nda gerçekleştirilen 2’nci Trabzon Tanıtım Günleri 10 Şubat tarihine kadar açık kalacak. Trabzon'un kültürüne ait birçok yöresel ürünün yer aldığı fuarda, Kocaelililer Trabzon kültürünü tanıma fırsatı buldu. Trabzon Tanıtım Günleri'nin açılışına Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Davut Çakır, Kocaeli Trabzonlular Derneği Başkanı Sami Durmuşoğlu, ilçe belediye başkanları, belediye başkan adayları ve çok sayıda vatandaş katıldı. 'KOCAELİ'NDE HER KESİMDEN, HER ŞEHİRDEN İNSANIMIZ YAŞIYOR' Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu törende yaptığı konuşmada, "Trabzon’a gidemeyenler için biz Trabzon'u getirdik. Kocaeli Trabzon'dur, Antep'tir, Giresun'dur, Türkiye'nin tüm gelenekleri Kocaeli'dedir. Kocaeli'nin tüm derneklerinin görevi büyüklerimizin geleneklerini yaşatmak. Kocaeli adeta Anadolu'nun mozaiğini yansıtan bir şehir. Burada her şehirden, her kesimden insanımız yaşıyor. Onun için bu ülkemizin güzel insanlarına ben 15 yıldır hizmet ediyorum ve bununla da gurur duyuyorum" dedi. 'TRABZON BİR MEDENİYET ŞEHRİ' Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ise Trabzon'un bir kültür, medeniyet ve tarih şehri olduğunu ifade ederek, "Burada çok güzel bir organizasyonu gerçekleştiriyoruz. Trabzon bir kültür, medeniyet, tarih şehri. Bu ülkenin birliğinin mayası olmuştur Trabzon. Görev yaptığım her yerde, Trabzon'un medeniyetini gördüm. Nasip oldu 3 ay önce de Trabzon'da göreve başladım. Bugün burada bu güzel organizasyonda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy etkinliğin insanların birbirini tanımasına fırsat vereceğini belirterek, şöyle konuştu: "Kocaeli, Türkiye'nin en önemli şehirlerinin başında geliyor. Bu anlamda Trabzon'dan gelip buraya yerleşenler, ekonominin gelişmesine katkı sunan insanlardan bazıları. İlk sırada İstanbul'da ikinci sırada ise Kocaeli'nde Trabzonlu vatandaşlarımız çok var. Bu anlamda Kocaeli'nde yaşayan, katkı sunan hemşerilerimizin de bir araya geleceği bu etkinlik, bölge insanlarının birbirini tanımasına fırsat verecek. Memleketini görmemiş genç nesil için bu etkinlik büyük bir anlam taşıyor."

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