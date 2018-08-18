Kocaeli'de trafik adım adım ilerledi (3)

YOĞUNLUK GECE SAATLERİNDE DE SÜRDÜ

TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu Kocaeli geçişlerindeki trafik yoğunluğu gece geç saatlerde de devam etti. 9 günlük Kurban Bayramı tatili için İstanbul'dan yola çıkanlar sebebiyle yolda bazı noktalarda trafik durma noktasına geldi.

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