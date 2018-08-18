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Kocaeli'de trafik adım adım ilerledi (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2018 23:34 | Son Güncelleme

YOĞUNLUK GECE SAATLERİNDE DE SÜRDÜ TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu Kocaeli geçişlerindeki trafik yoğunluğu gece geç saatlerde de devam etti.

Kocaeli'de trafik adım adım ilerledi (3)

YOĞUNLUK GECE SAATLERİNDE DE SÜRDÜ
TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu Kocaeli geçişlerindeki trafik yoğunluğu gece geç saatlerde de devam etti. 9 günlük Kurban Bayramı tatili için İstanbul'dan yola çıkanlar sebebiyle yolda bazı noktalarda trafik durma noktasına geldi.

FOTOĞRAFLI

Kocaeli'de trafik adım adım ilerledi (3)Kocaeli'de trafik adım adım ilerledi (3)Kocaeli'de trafik adım adım ilerledi (3)Kocaeli'de trafik adım adım ilerledi (3)

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