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Kocaeli'de trafik kazası: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2019 00:45 | Son Güncelleme

Kocaeli'de trafik kazası: 1 ölü

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Sapanca Yolu Caddesi OSB kavşağı mevkisinde Tayfun Görengil idaresindeki 34 JF 9966 plakalı otomobil ile Şerafettin Adıyaman (45) yönetimindeki 19 DK 460 plakalı otomobil çarpıştı.

Trafik yön tabelalarını deviren araçlar refüje çarparak durabildi.

Görengil'in yaralanmadan atlattığı kazada Adıyaman hayatını kaybetti.

Cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin incelemelerinin ardından Adıyaman'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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1 ölü Kartepe trafik kazası

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