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Kocaeli'de trafik kazası: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2019 01:49 | Son Güncelleme

Kocaeli'de trafik kazası: 1 ölü

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Bağdat Caddesi'nde Onur Çengel (26) idaresindeki 41 AAZ 285 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıktı.

Yol kenarındaki bahçe çitlerini deviren otomobil, elektrik direğine çarparak durabildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Çengel'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazayı duyarak olay yerine gelen Çengel'in yakınları sinir krizi geçirdi.

Cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin incelemelerinin ardından Çengel'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Kocaeli'de trafik kazası

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