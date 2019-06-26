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Kocaeli'de trafik kazası: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2019 00:35 | Son Güncelleme

Kocaeli'de trafik kazası: 1 ölü

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Suriye uyruklu bir kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu'nun Şirinyalı mevkisinde, plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen araç, sol şeritte bulunan Suriye uyruklu Abdullah Elcedan'a (23) çarptı. Arkadan gelen diğer araçların da üzerinden geçtiği Elcedan, hayatını kaybetti.

Sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Otoyolun Ankara istikameti kaza nedeniyle ulaşıma kapandı. Trafik akışı, olay yeri incelemesi ve cesedin kaldırılmasının ardından normale döndü.

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Kocaeli trafik kazası

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