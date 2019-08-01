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Kocaeli'de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2019 01:18 | Son Güncelleme

Kocaeli'de trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde otomobil ile cipin karıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İsmail Şahin yönetimindeki 41 K 0445 plakalı otomobil ile sürücüsü henüz öğrenilemeyen 41 FM 066 plakalı cip, D-100 karayolu Köseköy Mahallesi tünel mevkisinde çarpıştı. Cip, savrularak orta refüje devrildi.

Cipte yaşamını yitiren kimliği belirlenemeyen 1 kişi ile yaralanan 3 kişi, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarıldı.

Yaralılar, çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle D-100 karayolu Ankara yönünde trafik yoğunluğu oluştu. Trafik akışı bir süre yan yoldan sağlandı.

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Anahtar Kelimeler:
1 ölü 3 yaralı Kartepe trafik kazası

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