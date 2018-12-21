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Kocaeli'de trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2018 02:59 | Son Güncelleme

Kocaeli'de trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 06 MJ 820 plakalı otomobil, D-100 karayolu Muallimköy mevkisinde arıza yapması nedeniyle durdu.

Bunun üzerine araçta bulunan Suriye uyruklu 4 kişiden 3'ü otomobili güvenli bölgeye yanaştırmak istedi.

Bu sırada, aynı yönden gelen, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 ADR 99 plakalı otomobil, arıza yapan otomobile çarptı.

Kazada, Suriye uyruklu Mustafa Hüseyin Nevvaf (18) olay yerinde hayatını kaybetti, otomobilde bekleyen bir kadın ve aracı güvenli bölgeye yanaştırmak isteyen 2 kişi ile diğer otomobil sürücüsü yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı. Nevvaf'ın cesedi de incelemelerin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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