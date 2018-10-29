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Kocaeli'de trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2018 05:47 | Son Güncelleme

Kocaeli'de trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Derince ilçesinde, belediyeye ait temizlik aracına çarpan cipte bulunan 2 kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı.

Kuruçeşme mevkisinde, Serkan Aktoprak (23) idaresindeki 20 DJ 191 plakalı cip, Mesut K. yönetimindeki 34 LU 1380 plakalı Büyükşehir Belediyesine ait ait temizlik aracına arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan cipte sıkışan sürücü Aktoprak ile araçtaki Tülin Duman (28) olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazada ağır yaralanan cipteki diğer yolcu Bayram Salih E, 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı SEKA Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkartılan Aktoprak ile Duman'ın cesedi, yapılan incelemelerin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle karayolunun Ankara yönünde kontrollü sağlanan ulaşım, cipin çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.

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Kocaeli'de trafik kazası

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