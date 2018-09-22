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Kocaeli'de trafik kazası: 2 ölü, 16 yaralı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 22.09.2018 10:34 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, İstanbul'da düzenlenen Teknofest'e giden öğretmen ve öğrencilerin bulunduğu midibüs sağ ön lastiğinin patlaması sonucu bariyerlere çarparak devrildi.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, İstanbul'da düzenlenen Teknofest'e giden öğretmen ve öğrencilerin bulunduğu midibüs sağ ön lastiğinin patlaması sonucu bariyerlere çarparak devrildi. Kazada 2 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.

Kaza, saat 03.00 sıralarında, TEM Otoyolu Körfez Şirinyalı mevkiinde meydana geldi. İstanbul'da düzenlenen Teknofest'e katılmak üzere Aksaray'da bulunan Genç Mucidler Bilim ve Sanat Derneği üyeleri midibüs ile yola çıktı. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 68 S 0462 plakalı midibüs sağ ön tekerinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı ve devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada 1 kişi olay yerinde yaşamını yitirirken, yaralanan 4'ü öğretmen 16 kişi ise hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan 1 kişi de yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada yaralanan öğretmen Abdullah Atar, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Abdullah Atar, "Genç Mucidler Derneği olarak çeşitli okullardan öğrencilerle Teknofest'e gidiyorduk. Lastik patlayınca önümüzde TIR vardı, TIR'a çarpmamak için son anda şoför manevra yaptı. Yol kenarına devrildik" dedi.

Öte yandan TEM otoyolu İstanbul istikameti yaklaşık 3 saat ulaşıma kapanırken, trafik akışı D100 karayolundan sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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