Kocaeli'de trafik kazası: 3 yaralı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Tüysüzler Mahallesi Miralay Mümtaz Caddesi'nde, Umuttepe yönünde seyir halindeki Ş.K. idaresindeki 41 KU 474 plakalı otomobille karşı yönden gelen Ş.B.V. idaresindeki 21 NA 169 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada sürücü Ş.K, yol kenarına savrulan otomobilde sıkıştı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden çıkardı.
Otomobilde bulunan ve ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi ile diğer otomobilin sürücüsü Ş.B.V. sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere sevk edildi.
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