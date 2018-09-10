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Kocaeli'de trafik kazası: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2018 02:38 | Son Güncelleme

Kocaeli'de trafik kazası: 3 yaralı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Milli İrade Meydanı ışıklar mevkisinde, Serkan K. idaresindeki 06 FL 7530 plakalı otomobil ile Kerem B. yönetimindeki 41 KM 832 plakalı kamyonet çarpıştı.

Yoldan çıkarak kaldırıma devrilen kamyonetteki 3 kişi bulundukları yerde mahsur kaldı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada araçta mahsur kalan sürücü Kerem B. ile isimleri öğrenilemeyen 2 kişi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkartılarak, hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikeleri bulunmadığı öğrenildi.

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izmit Kocaeli Trafik Kazası 3 Yaralı

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