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Kocaeli’de trafik kazası: 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.07.2019 22:08 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hafif yaralandı.Edinilen bilgilere göre, Halıdere’den Gölcük’e gitmek isteyen Duygu G.’nin kullandığı 41 AAS 953 plakalı araç ile ışık ihlali yapan Gölcük’ten Karamürsel istikametine seyir halinde bulunan Fatih K.’nın kullandığı 54 PB 160 plakalı otomobil çarpıştı.

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hafif yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Halıdere’den Gölcük’e gitmek isteyen Duygu G.’nin kullandığı 41 AAS 953 plakalı araç ile ışık ihlali yapan Gölcük’ten Karamürsel istikametine seyir halinde bulunan Fatih K.’nın kullandığı 54 PB 160 plakalı otomobil çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Meydana gelen trafik kazasında 41 AAS 953 plakalı araç sürücüsü Duygu G. ve yanında yolcu olarak bulunan Sevim Ş. hafif şekilde yaralanırken, diğer araçta bulunan hamile kadın Fadime K. yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gölcük Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikeleri bulunmazken, polis kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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