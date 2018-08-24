Kocaeli'de trafik kazası: 4 yaralı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Eskihisar feribot yolu mevkisinde 34 TC 5832 plakalı B.K. yönetimindeki otomobil ile Y.K. idaresindeki 34 GR 7259 plakalı otomobil çarpıştı.
Otomobillerde sıkışan sürücüler ile Z.O. ve N.K, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi kaza yerinde yaptığı yaralılar, Gebze Fatih ve Darıca Farabi devlet hastanelerine kaldırıldı.
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