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Kocaeli'de trafik kazası: 7 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2018 01:15 | Son Güncelleme

Kocaeli'de trafik kazası: 7 yaralı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde 5 aracın karıştığı trafik kazasında 1'i bebek 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-605 Karayolu'nda kimliği henüz belirlenemeyen 67 NC 789 plakalı otomobil, karşı yönden gelen 4 araçla çarpıştı.

Kazada, 41 KM 185 plakalı otomobilin sürücüsü Enis Aydın, eşi Nuray, bebeği İdil Tuna ve kimlikleri henüz belirlenemeyen 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir saat ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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Kocaeli'de trafik kazası: 7 yaralı

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