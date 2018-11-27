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Kocaeli'de tramvay kazası güvenlik kamerasında

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2018 11:49 | Son Güncelleme

İzmit'te kavşaktan dönen özel halk midibüsünün tramvayla çarpışma anı güvenlik kameralarınca kaydedildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, kavşaktan dönen özel halk midibüsünün tramvayla çarpışma anı güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Alınan bilgiye göre, A.T. idaresindeki 41 J 0213 plakalı özel halk midibüsü, Milli İrade Meydanı Kavşağı'nda dönüş yapmak isterken aynı istikametten gelen tramvayla çarpıştı.

Kazada yaralanan olmazken, tramvay ve midibüste hasar oluştu.

Öte yandan kaza anı, bölgedeki güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, tramvayın, geçişi esnasında dönüş yapan özel halk midibüsü ile çarpışması yer alıyor.

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güvenlik kamerası izmit Kocaeli

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