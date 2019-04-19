KOCAELİ (AA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 11'incisi düzenlenen "23 Nisan Uluslararası Çocuk Festivali" kapsamında 47 ülkeden bin 100 çocuk, İzmit'te kortej yürüyüşü yaptı.
İzmit'teki Kültür Tepesi'nden başlayan kortej yürüyüşüne katılan 47 ülkeden bin 100 çocuk, geleneksel kıyafetleriyle Kocaelilileri selamladı. Vatandaşlar da çocuklara alkışlarla sevgi gösterisinde bulundu.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bahçesinde tamamlanan kortej yürüyüşüne katılan çocukları, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Başkan Vekili Yaşar Çakmak ile diğer ilgililer karşıladı.
Renkli görüntülere sahne olan etkinlik, vatandaşlardan da ilgi gördü.
- "Çocuklar dünyanın geleceğine atılmış en kutlu tohumdur"
Büyükakın, kortej yürüyüşünün ardından gerçekleştirilen törende yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan vesilesiyle düzenledikleri Uluslararası Çocuk Festivali'nde, dünya çocuklarının bu yıl Kocaeli'de 11. kez bir araya geldiğini söyledi.
Büyükakın, 11 yıldır Kocaeli'ne dünyanın dört bir yanından bin kadar çocuk geldiğini ve burada ailelere misafir olduklarını belirterek, "Çocuklarımız dünyanın çocuklarıyla buluşuyor, dünyanın çocukları bizim çocuklarımızla buluşuyor. Bu bizim için dünyanın geleceğine atılmış en kutlu tohumdur. Çünkü biz biliyoruz ki dünyanın geleceğini çocuklar yeniden inşa edecek. Geleceğin dünyası daha güzel olsun diye onlar daha güzel şeyler yapacaklar ve biz bu tohumları bugünden yetiştiriyoruz." diye konuştu.
Her yıl bir konseptle toplandıklarını ve bu yılki konseptin "doğa" olduğunu ifade eden Büyükakın, şunları kaydetti:
"Ana temamız doğa olmak üzere çocuklarımıza 'bir dünya eğlence' hazırladık. Üç gün boyunca muhteşem eğlenceler sizi bekliyor. Bu eğlenceler esnasında yeni arkadaşlıklar kuracaksınız, dünya ile buluşacaksınız. Dünyanın çocukları bugünden başlayarak kardeş olacaklar. Burada kurulan kardeşlik bağları, yarının dünyasını daha güzel hale getirecek bağlar olacak. Seneler sonra burada tanıştığınız arkadaşlarınızla tekrar buluştuğunuzda bunun kıymetini bir kez daha anlayacaksınız. Tüm çocuklarımıza iyi eğlenceler diliyorum."
Tören, Büyükakın'ın, 47 ülkeden gelen öğrencilere hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.
- Festivalde hangi etkinlikler olacak
Geleneksel festival pikniği, yarın 11.00-17.00 arasında dünya çocuklarını evlerinde misafir eden Kocaelili ailelerin de katılımıyla Kartepe Seka Kampı alanında yapılacak.
Festivalin en özel etkinliklerinden biri olan "Sevgi Ağacı" ile 47 ülkeden gelen misafir çocuklar, birlik ve beraberliği tüm dünyaya gösterecek. Avrupa’nın en büyük Doğal Yaşam Parkı’nda bulunan Sevgi Ağacı’na dünya çocukları, ülkelerinin bayraklarında yer alan renklerden yapacakları cam yaprakları asacak.
Uluslararası Çocuk Eğitim ve Eğlence Fuarı’nın etkinlik bölümü, pazar günü saat 10.00’da Uluslararası Fuar Merkezi’nde başlayacak. Misafir grupların ulusal kıyafetleriyle gerçekleştireceği küçük sahne gösterilerinin ardından saat 14.00’te fuarın açılış programı yapılacak. Açılışta Doğanın Bilgeleri İzci Korosu'nun sergileyeceği koreografi, etkinliğe renk katacak.
Etkinlikler, dünya çocuklarının, yanlarında kaldıkları Kocaelili ailelere veda etmesiyle 24 Nisan Çarşamba günü sona erecek.
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