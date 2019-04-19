Büyükakın, kortej yürüyüşünün ardından gerçekleştirilen törende yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan vesilesiyle düzenledikleri Uluslararası Çocuk Festivali'nde, dünya çocuklarının bu yıl Kocaeli'de 11. kez bir araya geldiğini söyledi.

Büyükakın, 11 yıldır Kocaeli'ne dünyanın dört bir yanından bin kadar çocuk geldiğini ve burada ailelere misafir olduklarını belirterek, "Çocuklarımız dünyanın çocuklarıyla buluşuyor, dünyanın çocukları bizim çocuklarımızla buluşuyor. Bu bizim için dünyanın geleceğine atılmış en kutlu tohumdur. Çünkü biz biliyoruz ki dünyanın geleceğini çocuklar yeniden inşa edecek. Geleceğin dünyası daha güzel olsun diye onlar daha güzel şeyler yapacaklar ve biz bu tohumları bugünden yetiştiriyoruz." diye konuştu.

Her yıl bir konseptle toplandıklarını ve bu yılki konseptin "doğa" olduğunu ifade eden Büyükakın, şunları kaydetti:

"Ana temamız doğa olmak üzere çocuklarımıza 'bir dünya eğlence' hazırladık. Üç gün boyunca muhteşem eğlenceler sizi bekliyor. Bu eğlenceler esnasında yeni arkadaşlıklar kuracaksınız, dünya ile buluşacaksınız. Dünyanın çocukları bugünden başlayarak kardeş olacaklar. Burada kurulan kardeşlik bağları, yarının dünyasını daha güzel hale getirecek bağlar olacak. Seneler sonra burada tanıştığınız arkadaşlarınızla tekrar buluştuğunuzda bunun kıymetini bir kez daha anlayacaksınız. Tüm çocuklarımıza iyi eğlenceler diliyorum."