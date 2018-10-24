HABER

Kocaeli'de üvey oğlunun bıçakladığı kadın öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2018 17:45 | Son Güncelleme

Kartepe ilçesinde üvey oğlunun bıçakla boğazından yaraladığı kadın, hayatını kaybetti

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde üvey oğlunun boğazından bıçakladığı Gürcistan uyruklu kadın, kurtarılamadı.

Alınan bilgiye göre, Acısu Mahallesi'nde oturan Samet Cihan Y. (24) ile Gürcistan uyruklu üvey annesi Nana Gokhldze arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Ruhsal rahatsızlığı olduğu öne sürülen Samet Cihan Y, kavganın büyümesi üzerine üvey annesini bıçakla boğazından yaraladı.

Yaralı halde evden kaçan kadın, komşuların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Başiskele'deki bir özel hastaneye kaldırıldı. Yaralı kadın burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Samet Cihan Y, polis ekiplerince gözaltına alındı.

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
MHP Ordu Milletvekili Enginyurt'tan çok konuşulacak Melih Gökçek açıklaması!MHP Ordu Milletvekili Enginyurt'tan çok konuşulacak Melih Gökçek açıklaması!
AKİT TV sunucusu sözleriyle Türkiye'yi sarsmıştı! Flaş gelişmeAKİT TV sunucusu sözleriyle Türkiye'yi sarsmıştı! Flaş gelişme
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
anne cinayet Kocaeli

En Çok Okunan Haberler

İşte Melih Gökçek’in 17 saat önce attığı tweet

İşte Melih Gökçek’in 17 saat önce attığı tweet

Ezgi Mola makyajsız halini paylaştı! 'Makyaj güzeliyim'

Ezgi Mola makyajsız halini paylaştı! 'Makyaj güzeliyim'

Okulda rezalet! Sosyal medya bu olayla sallanıyor

Okulda rezalet! Sosyal medya bu olayla sallanıyor

Emeklilikte yaşa takılanlar için önemli gelişme

Emeklilikte yaşa takılanlar için önemli gelişme

'Böyle dengesiz biriyle çok bile sürdü'

'Böyle dengesiz biriyle çok bile sürdü'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Melih Gökçek sorusuna ilginç yanıt: Ne söylemem lazım?

Melih Gökçek sorusuna ilginç yanıt: Ne söylemem lazım?

MHP Ordu Milletvekili Enginyurt'tan çok konuşulacak Melih Gökçek açıklaması!

MHP Ordu Milletvekili Enginyurt'tan çok konuşulacak Melih Gökçek açıklaması!

AKİT TV sunucusu sözleriyle Türkiye'yi sarsmıştı! Flaş gelişme

AKİT TV sunucusu sözleriyle Türkiye'yi sarsmıştı! Flaş gelişme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Veliaht Prens Selman ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Veliaht Prens Selman ile görüştü

Son dakika! Cemal Kaşıkçı cinayetinde flaş gelişme: Belgrad Ormanı'nda keşif fotoğrafı ortaya çıktı

Son dakika! Cemal Kaşıkçı cinayetinde flaş gelişme: Belgrad Ormanı'nda keşif fotoğrafı ortaya çıktı

Türkiye Gençlik STK'ları Platformu araştırması: Türkiye'nin en önemli sorunu 'ekonomi ve işsizlik'

Türkiye Gençlik STK'ları Platformu araştırması: Türkiye'nin en önemli sorunu 'ekonomi ve işsizlik'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.