Kocaeli'de üvey oğlunun bıçakladığı kadın öldü

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde üvey oğlunun boğazından bıçakladığı Gürcistan uyruklu kadın, kurtarılamadı.

Alınan bilgiye göre, Acısu Mahallesi'nde oturan Samet Cihan Y. (24) ile Gürcistan uyruklu üvey annesi Nana Gokhldze arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Ruhsal rahatsızlığı olduğu öne sürülen Samet Cihan Y, kavganın büyümesi üzerine üvey annesini bıçakla boğazından yaraladı.

Yaralı halde evden kaçan kadın, komşuların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Başiskele'deki bir özel hastaneye kaldırıldı. Yaralı kadın burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Samet Cihan Y, polis ekiplerince gözaltına alındı.

