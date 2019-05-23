KOCAELİ (AA) - Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanlığı tarafından Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) iş birliğinde düzenlenen iftar programıyla "Uyum Mahalle Buluşmaları"nın 7'ncisi Kocaeli'de gerçekleştirildi.

İzmit ilçesi Cedit Mahallesi'nde yapılan iftar, Kur'an-ı Kerim tilaveti, ney ve kanun dinletisiyle başladı.

Göç İdaresi Uyum ve İletişim Daire Başkanı Aydın Keskin Kadıoğlu, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'deki yabancı misafirler ve toplum arasındaki uyumu sağlayacak sosyal ortamın oluşmasını amaçladıklarını kaydetti.

Bunun için çalıştıklarını ifade eden Kadıoğlu, "Takdir edersiniz ki pek çok konuda olduğu gibi göç ve göçmenler konusunda da gerçeği yansıtmayan, doğruymuş gibi aktarılan bilgiler oluyor. Bizler de doğru olduğu zannedilen yanlışlara açıklık getirmek amacıyla ve kimseyi ayağımıza çağırmadan ülkemizi karış karış gezerek doğruları anlatmaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

