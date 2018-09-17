Kocaeli'de uyuşturucu operasyonları

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de düzenlenen operasyonlarda 47 kilogram eroin ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kocaeli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kentte 10-16 Eylül tarihlerinde operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, 47 kilogram eroin, 1 kilo 703 gram esrar, 25 uyuşturucu hap, 105 kök kenevir ile 2 gram kubar esrar ele geçirildi.

