Kocaeli'de uyuşturucu operasyonları

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de düzenlenen operasyonlarda 47 kilogram eroin ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Kocaeli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kentte 10-16 Eylül tarihlerinde operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda, 47 kilogram eroin, 1 kilo 703 gram esrar, 25 uyuşturucu hap, 105 kök kenevir ile 2 gram kubar esrar ele geçirildi.
CHP'li Onursal Adıgüzel'den Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a Fatih Projesi sorusu
Samsun'da 4 yaşındaki çocuk 8 kişiyi hastanelik etti
Rusya'dan çok önemli Türkiye açıklaması
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a İş Bankası yanıtı
'En büyük savaş'ta yeni perde! Bugün açıklanan kararla her şey değişecek!
Kötü kokular üzerine girilen binada bulundu! Şoke eden görüntü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İş Bankası hisseleriyle ilgili açıklamasına CHP'den ilk yanıt
Mahalleliden 'fuhuş' eylemi
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yeni eğitim-öğretim yılı mesajı
Okuyucu Yorumları 0 yorum