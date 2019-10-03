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Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.10.2019 14:34 | Son Güncelleme

KOCAELİ'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonla 11 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

Selda Hatun TAN-Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),(DHA) - KOCAELİ'de uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonla 11 şüpheli gözaltına alındı.
Kocaeli Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İzmit, Gölcük ve Kartepe ilçelerinde takibe aldığı uyuşturucu satıcılarına dün akşam eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda 11 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda ise 19 adet uyuşturucu hap ecstasy ve bir miktar esrar ele geçirildi.
Şüpheliler, polisteki sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edildi.
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Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltıKocaeli'de uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltıKocaeli'de uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

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