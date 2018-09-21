Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 kişiden 6'sı tutuklandı.
Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 18-20 Eylül tarihlerinde "uyuşturucu ticareti yapan veya sağlayanlara" yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda 9 kişi gözaltına alındı, 8,70 gram esrar, 4 gram eroin ve 1,40 gram metamfetamin ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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