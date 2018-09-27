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Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2018 22:34 | Son Güncelleme

Gölcük ilçesinde düzenlenen operasyonda, evinin çatısında Hint keneviri yetiştirdiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı - Evde yapılan aramada 33 kök Hint keneviri, 12 dal iplere asılı kuru kenevir, 610 gram ayıklanmış uyuşturucu, 2 kilo 70 gram esrar ve 265 gram Hint keneviri tohumu ele geçirildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, evinin çatısında kenevir yetiştirdiği iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Halıdere Yalı Mahallesi Sahil Caddesi'ndeki bir evde Hint keneviri yetiştirildiği ihbarını alan Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Müdürlüğü ekipleri, şüpheli O.M'yi takibe aldı.

Teknik ve fiziki takibin ardından şüphelinin kaldığı eve operasyon düzenleyen ekipler, çatı katında saksı içerisinde Hint keneviri yetiştirildiğini tespit etti.

Burada yapılan aramada, 33 kök Hint keneviri, 12 dal iplere asılı kuru kenevir, 610 gram ayıklanmış uyuşturucu madde, 2 kilo 70 gram esrar ve 265 gram Hint keneviri tohumu ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlının, emniyetteki işlemleri sürüyor.

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esrar Gölcük Uyuşturuc

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