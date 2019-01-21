Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Dilovası ilçesine üzerinden 575 gram metamfetamin bulunan şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Köseler Mahallesi Mermerciler OSB mevkisinde uygulama noktasında kontrol amaçlı şüpheli bir otomobili durdurmak istedi.
Ekiplerin "dur" ihtarına uymayıp kaçan otomobil, kovalamacanın ardından durduruldu.
Araç sürücüsü Ş.Ş'nin üst aramasında 575 gram metamfetamin ele geçirildi.
Uyuşturucu maddesinin kaya tuzu olduğunu iddia eden şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Öte yandan şüphelinin, uyuşturucu maddeyi İstanbul'dan Bursa'ya götürdüğü öğrenildi.
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