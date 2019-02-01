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Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2019 11:23 | Son Güncelleme

Operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Derince ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye gönderildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı tarafından Yörükler mevkisinde park halindeki şüpheli araçta arama yapıldı.

Aramada 500 gram esrar, tabanca, 2 fişek ve 2 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan R.B, N.Ç, E.D, S.Ç ve B.N jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu

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