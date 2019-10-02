Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kartepe ve Başiskele ilçelerinde sokakta uyuşturucu satan kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, 6 şüpheli uyuşturucu madde ticareti yaptığı, 5 şüpheli de uyuşturucu madde kullandığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerinde ve adreslerinde yapılan aramada, 86 gram esrar, 42 gram metamfetamin ile 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Uyuşturucu madde kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Diğer şüphelilerin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.

